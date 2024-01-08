قوات الاحتلال تقتل أمّا فلسطينية وتحاصر طفلتها الرضيعة

العالم - مراسلون

شاهد عيان تمکن من الاتصال بهم منذ يومين، قال لمراسلة العالم ان قوات الاحتلال تحاصر مدرسة کمال ناصر منذ 34 يوماً، لکن المحاصرين في المدرسة تمکنوا من مغادرتها وبقي فيها 6 أطفال لم يمتکنوا من الخروج.

وأکد الشاهد ان والدة الاطفال قد استشهدت بطلقة قناص من قوات الاحتلال وجثمانها في غرفة مجاورة في المدرسة.

وحذر الشاهد ان الاطفال أخبروه في أخر اتصال انهم لايملکون سوی بضع تمرات للأکل وليس لديهم حتی اغطية کي يتقون من البرد القارس وبينهم اختهم الصغيرة تالا الأسطل التي لاتبلغ سوی عاماً من العمر.

وعرض الشاهد صورة تالا علی هاتفه الجوال لکي توثقها مراسلة قناة العالم وتطلق نداء استغاثة لإنقاذ هؤلاء الاطفال.