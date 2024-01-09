العالم – خاص بالعالم

في مخيم طولكرم كان مشهدا مشابها لمخيمات شمال الضفة الغربية، قصف بطائرات مسيرة وتجريف شوارع وتدمير ممتلكات المواطنين، بهدف كسر الحاضنة الشعبية للمقاومين، بيد أن الناس هنا يقولون إنهم مستمرون في هذا الدعم.

كتيبة طولكرم أكدت أنها اشتبكت مع قوات الاحتلال في محاور عديدة وبأن الردود على الجرائم الاسرائيلية لازالت جاهزة.

الفلسطينيون يربطون الحال في الضفة الغربية بحالهم في غزة، وتشييع الشهداء بمسيرات غضب أصبح من الميزات التي لا يمتلكها أهالي غزة لتشييع شهدائهم.

تشييع الشهداء بات مشهدا شبه يومي في الضفة الغربية كما في غزة، الفلسطينيون يدركون تماما بأن هذا الدم النازف ليس الا سبيلا نحو التحرير.

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