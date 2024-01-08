تفاصيل استشهاد القيادي الميداني وسام طويل باستهداف سيارته بجنوب لبنان

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى استهداف الاحتلال الاسرائيلي سيارة القائد الميداني وسام الطويل وهو من بلدة خربة سلم وإصابة مرافقه في السياره التي تقلهم من بلدة خربه السلم باتجاه بلدة السلطانية حيث استشهد الطويل بصاروخ من مسيرة اسرائيلية.

ونوه مراسلنا إلى ان الاحتلال الاسرائيلي يحاول ان يقول بانه حقق اهدافا كبيرة من هذا النوع، سيما بأن الشهيد له مكانته، ولكن اليوم المقاومة جاهزة لتقدم اكثر من الشهداء، حتى انها تقدم القادة من الشهداء وهي تعلم بان كل مجاهد على الارض هو شهيد حي وهومشروع شهيد فيما بعد، لان الواقع الميداني الذي تعيشه المنطقة اليوم بين الحافة اللبنانية والحافة الفلسطينية هو واقع ميداني حقيقي وكل شيء معرّض فيه لان يكون هنالك مواجهات، وان يكون هنالك اغتيالات على الطريقة التي تتبعها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وجيشها من خلال بعض المسيّرات التي تتقصى وترصد تحركات بعض الناس، حتى ربما ان يكون الهدف قد تم عن طريق الصدفة وهذا الذي حصل.

واعتبر مراسلنا انه طالما ان الاحتلال الاسرائيلي يستهدف سيارات مدنية وسيارات غير مدنية وهو دائم الاعتداء على هذه المناطق وهو بدأ يوسع من هذا النطاق لانه بدأ يشعر بالحالة التي مني بها وخاصة في بعض المواقع والجبهات التي تمتد من القطاع الشرقي حتى القطاع الغربي، حيث بدأ يشعر بحالة الانهزام والخسائر التي وقعت في صفوفه وخاصة الضربة الاخيرة والمميزة والنوعية والتي أتت كرد اولي على استشهاد الشهيد صالح العاروري.

ونوه مراسلنا بقيام جيش الاحتلال الاسرائيلي باستهداف محيط بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان، ملحقا الأضرار في مسجد ببلدة العباسية الحدودية، كما قصف أطراف بلدات الضهيرة ومروحين والخيام.

وقال مراسلنا بانه كانت قد ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية، إنه "تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان باتجاه كريات شمونة في الجليل الأعلى"، وذلك في أعقاب تصعيد جيش الاحتلال اعتداءاته خلال الليلة الماضية، حيث أغار على أطراف بلدة عيتا الشعب، ونفذ غارتين على أطراف موقع الراهب وعيتا الشعب، وغارة على الأودية المحيطة ببلدتي القوزح وبيت ليف في القطاع الأوسط.

واوضح مراسلنا بأن المقاومة الاسلامية اعلنت استهداف موقعي المطلة وبياض بليدا وثكنة هونين وأفيفيم، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وفي وقت سابق أعلن حزب الله -في بيان- استهداف قاعدة "ميرون"، شمالي فلسطين المحتلة بـ62 صاروخا، مشيرا إلى أنها تعتبر مركزًا للإدارة ‏والمراقبة والتحكم الجوي، وتشكل مركزا لعمليات التشويش الإلكتروني وتدير العمليات الجوية باتجاه سوريا ولبنان وتركيا ‏وقبرص وشمال الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

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