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شاهد..رد مفحم من قيادي يمني كبير على سؤال مذيعة "BBC"!

الإثنين ٠٨ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

وبخ عضو المجلس السياسي الأعلى لحركة أنصار الله الیمنیة، محمد علي الحوثي، مذيعة هيئة الإذاعة البريطانية، بعد وصفها ما يقومون به في البحر الأحمر، لدعم غزة بأنه "جعجعة بلا طحين"!.

العالم - اليمن

وقالت المذيعة؛ إن ما يجري في البحر الأحمر، لم يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف الحرب على غزة، وهو ما يعني أنه جعجعة بلا طحين.

ورد الحوثي بالقول: "إذا لم يؤثر عليهم، إذن لماذا شكلوا تحالفا دوليا؟".

وأضاف الحوثي: "على أي أساس تستندين بمعلوماتك؟ يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين"!

وحول سؤال المذيعة، بشأن ما علاقة اليمنيين، وهم يبعدون أميالا عما يجري في قطاع غزة؟ رد عليها بالقول: "يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء يسكن في نفس العمارة ؟ أم إن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟"!

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