شاهد..رد مفحم من قيادي يمني كبير على سؤال مذيعة "BBC"!

العالم - اليمن

وقالت المذيعة؛ إن ما يجري في البحر الأحمر، لم يؤثر على الاحتلال الإسرائيلي، من أجل وقف الحرب على غزة، وهو ما يعني أنه جعجعة بلا طحين.



ورد الحوثي بالقول: "إذا لم يؤثر عليهم، إذن لماذا شكلوا تحالفا دوليا؟".

وأضاف الحوثي: "على أي أساس تستندين بمعلوماتك؟ يوجد شلل تام للموانئ الإسرائيلية في فلسطين المحتلة، أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين"!



وحول سؤال المذيعة، بشأن ما علاقة اليمنيين، وهم يبعدون أميالا عما يجري في قطاع غزة؟ رد عليها بالقول: "يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء يسكن في نفس العمارة ؟ أم إن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟"!