خلال 24 ساعة.. الاحتلال يعترف بإصابة 19جنديا في غزة

العالم - الاحتلال

وتواصل المقاومة الفلسطينية، في مقدمتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة على كافة محاور القتال، خصوصا في وسط جنوب القطاع.



وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع في محاور التقدم شمال وشرق ووسط خانيونس جنوب قطاع غزة.



ويتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الآليات والأرواح على أيدي المقاومة الفلسطينية.



ومساء الأحد، قال مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، إنه استقبل 8 جنود أصيبوا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، لافتا إلى أنه استقبل منذ بداية الحرب 2478 جريحا، 14 منهم بحالة خطيرة، كما أنه يواصل تقديم العلاج لـ35 عسكريا أصيبوا في غزة.

وتشكك تقارير عبرية بصحة حصيلة جرحى جيش الاحتلال المعلن عنها رسميا، بسبب الفجوة بينها وبين قوائم الجرحى في المستشفيات.



واعترف جيش الاحتلال في آخر حصيلة رسمية، بارتفاع عدد قتلاه إلى 510 من الجنود والضباط في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.