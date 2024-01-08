قطة تلتهم رضيعة في مصر.. فماذا كشفت التحقيقات!

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بينما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث وتبين من معاينة جثمان الرضيعة أنها قد تم قتلها وتم ذبحها من رقبتها، وكانت غارقة في دمائها، وأثناء التحقيق، اعترفت الأم بالواقعة الصادمة، موضحة أنها كانت وراء قتل رضيعتها لأسباب نفسية، وسبق أن تم احتجازها للعلاج في مستشفى الأمراض النفسية وفقاً لموقع العربية.

وأظهرت التحقيقات أن زوجة الرجل، والتي أنجبت 3 أبناء، كانت تعاني من مشاكل نفسية، وكانت تشاجر مع أفراد الأسرة بدون سبب واضح، كان الزوج قد قام بعرضها على شيخ لتأكيد إصابتها بالسحر، وأشار إلى أن الزوجة كانت تتحدث مع نفسها بصوت عالٍ لساعات طويلة، وكانت تزعم أنها تسمع أصواتًا غريبة وصوت تحطيم أدوات المنزل.

الزوج أكد أن زوجته قامت في وقت سابق بمحاولة قتل الرضيعة بإلقائها في ترعة، وتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة، وعندما أخبرته والدته بوفاة الرضيعة على يد القطة، شعر بالشكوك حتى اعترفت الزوجة بجريمتها.

تم اعتقال الأم، نورا (40 عامًا)، وتم نقل جثة الرضيعة للمشرحة، وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادث وكشف ملابساته.