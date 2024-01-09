آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على الجنوب اللبناني ورد المقاومة

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا الى استهداف المقاومة الاسلامية موقع ‏البغدادي وثكنة يفتاح وموقع ‏حانيتا بالأسلحة الصاروخية وتم اصابتها إصابة مباشرة ‏إصابة مباشرة، كما استهدفت طائرة مسيّرة انطلقت من لبنان مقر قيادة الشمال بمدينة صفد.

وكانت قد أكدت المقاومة الاسلامية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الاستهداف يأتي في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد الكبير الشهيد الشيخ صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد الشهيد ‏المجاهد وسام الطويل.

ونوه مراسلنا إلى أن طيران الاحتلال قد شن سلسلة غارات استهدفت بلدة ​كفركلا​ وتلة الحمامص وسهل ​الخيام​"، مشيرًا إلى أنّ "ذلك يأتي بعد هدوء حذر خيّم منذ منتصف اللّيل الماضي على محور سهل المجيدية- الغجر- خراج بلدة الماري وحتّى منطقة ​العرقوب​ و​مزارع شبعا​ في قضاء حاصبيا".

كما نوه مراسلنا إلى "تعرّض أطراف بلدة عيترون ووادي السلوقي وبلدتي حولا وميس الجبل لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع".

وأفاد بأنّ "الطّيران التّجسّسي الإسرائيلي يحلّق في سماء المنطقة، منفّذًا العديد من الطّلعات الاستطلاعيّة على علو منخفض وصولًا حتّى أجواء البقاع الغربي وإقليم التّفاح، وخاصّةً فوق تلال عرمتى الريحان والأحمديّة".

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