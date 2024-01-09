الشيخ قاووق: لغة الصواريخ والمسيّرات حتى تحقيق نكبة الكيان الكبرى

العالم – خاص بالعالم

عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيب قاووق ،وخلال كلمة له اثناء مسيرة التشييع، اكد ان لغة الصواريخ والمسيرات ستبقى هي السائدة حتى تحقيق النكبة الكبرى للكيان المؤقت.



وتستمر الاعتداءات الاسرائيلي في مناطق متفرقة من الجنوب،حيث استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية ما ادى لاستشهاد عدد من الاشخاص.

كما واصلت قوات الاحتلال قصفها لمناطق في جنوب لبنان على طول الحدود مع فلسطين المحتلة.



وضمن رده على تلك الاعتداءات ،أعلن حزب الله استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية ‏التابع لجيش الاحتلال الاسرائيلي في مدينة صفد شمالي فلسطين المحتلة بعدد من المسيرات الهجومية.



وجاء في بيان لحزب الله، أن العملية تأتي ردا على جريمتي اغتيال القيادي في حركة حماس صالح العاروري والقائد الميداني في الحزب وسام الطويل.

كما أعلن الحزب استهداف موقع ‏البغدادي وثكنة يفتاح داخل الأراضي المحتلة بالأسلحة الصاروخية.



و بث حزب الله مشاهد من عملية استهداف دبابة ميركافا في موقع رويسة العاصي، واستهداف موقع المطلة، وتجمعات لجنود الاحتلال في مستوطنة المطلة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.



في المواقف أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة الإسلامية لا تريد توسيع الحرب من الجانب اللبناني، لكن الرد سيكون حتميا، وإلى أقصى مدى يتطلبه الردع اذا أراد الكيان الإسرائيلي توسيع الحرب.



وتسود المناطق الحدودية اللبنانية مع الاراضي المحتلة حالة من التوتر الواسع بفعل الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة ،بينما يؤكد حزب الله جهوزيته التامة لمواجهة تلك الاعتداءات ..

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