شاهد موقف حركة حماس من العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن

العالم – خاص بالعالم

ولفت كيلاني إلى أن وهذا العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن سيكون له تداعياته في المستقبل ،ويعد هذا العدوان جريمة وعدوانا سافرا على السيادة اليمنية وتهديدا لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة امريكية وبريطانية جاءت لحمايه العدو الصهيوني النازي، وكذلك للتغطيه على جرائم الكيان الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وعموم المنطقه العربية.

وقال كيلاني تثمن حركة حماس موقف الاخوة اليمنيين واليمن الشقيق وشعبه البطل في وقوفه مع الشعب الفلسطيني وسيكون ذلك المسمار الاخير في نعش حكومة نتنياهو بهذه الضربة لان الادارة الامريكية تريد ان تدير الصراع ولا تريد ان تحل الصراع بهذه العملية الهمجية لليوم على اليمن.

ونوه كيلاني قائلا: رأينا في الاونة الاخيرة في مجلس الامن الدولي من خلال المظاهرات التي خرجت العديد من العواصم الاوروبية وحتى في الولايات المتحدة الامريكية بأن هنالك موجة في العالم تجاه كراهية السياسة الامريكية وادارتها للصراع في قطاع غزة.

وكانت قد شنت القوات الأميركية والبريطانية عدوانا على عدة مناطق في اليمن بدعم من استراليا وكندا والبحرين وهولندا.

فيما اكدت مصادر يمنية ان المواقع المستهدفة خارجة عن الجاهزية منذ عام الفين وخمسة عشر بسبب غارات التحالف.

كما شهدت محافظة صعدة اليوم الجمعة، خمس مسيرات جماهيرية كبرى تأييداً ومباركة لانطلاق معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس “.

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