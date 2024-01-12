آخر مستجدات عمليات المقاومة العراقية ضد القواعد الامريكية بالمنطقة

العالم – خاص بالعالم

وأشار مراسلنا إلى استهداف المقاومة الاسلامية في العراق اليوم لموقعين في فلسطين المحتلة، الاول فيه ميناء أم الرشاش في إيلات ايلات وهو هدف حيوي بحسب بيان المقاومه الاسلامية العراقية، حيث تم استهدافه بالاسلحة المناسبة ولم يفصح البيان عن نوعية السلاح الذي تم استخدامه في الهدف أكان بطائرة مسيرة ام بالصواريخ الا ان البيان يشير الى هدف حيوي تم استهدافه في ميناء ايلات.

ولفت مراسلنا إلى أن الهدف الثاني للمقاومة الاسلامية العراقية كان في حديقة نهر الاردن في فلسطين المحتلة حيث يوجد موقع عسكري -بحسب البيان- تم استهدافه بالاسلحة المناسبة.

وأضاف مراسلنا أن الهدف الثالث كان "حقل كونيكو" في سوريا الذي تم استهدافه من قبل المقاومة الاسلامية في العراق وهذه الاهداف الثلاثه التي وجهت المقاومة ضرباتها إليها اليوم، وربما قد تصدر بيانات اخرى في الساعات المقبلة من هذا اليوم تؤكد على استهدافات اخرى للقواعد الامريكية في المنطقة او في فلسطين المحتلة.

وشدد مراسلنا إلى أن المقاومة الاسلامية في العراق مستمرة في نهجها باستهداف القواعد الامريكية الصهيونية في المنطقة ويأتي ذلك بالتزامن مع العدوان الامريكي البريطاني على اليمن.

ونوه مراسلنا أنه وفي هذا السياق رسميا ودبلوماسيا أدانت الحكومة العراقية عن طريق وزارة خارجيتها العدوان عن اليمن واكدت بانها طالما حذرت الدول الغربية من استمرار الجرائم الصهيونية في غزة من شأنه ان يوسّع دائرة الصراع في المنطقة وتأتي هذه الهجمات تأكيدا لتلك التنبؤات حيث ادانت الخارجية العراقيه هذا الهجوم، وطالبت مجلس الامن الدولي بالتحرك من اجل انهاء العدوان على غزة باعتباره الحل الوحيد في منطقة الشرق الاوسط وليس استهداف اليمن الشقيق.

وكانت قد أعلنت"المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور شرقي سوريا.

ويمثل هذا الاستهداف أول هجوم تتعرض له القوات الأمريكية بعد الضربات التي شنتها بالمشاركة مع بريطانيا على اليمن فجر اليوم الجمعة، والتي أدت إلى مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من القوات المسلحة اليمنية.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر 2023، مبينا أن القواعد العسكرية الأمريكية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، بينما تعرضت القواعد في سوريا لـ77 هجوما.

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