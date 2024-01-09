نتنياهو وغالانت: الحرب ستستمر لعدة أشهر أخرى

العالم- فلسطين

وزعم بنيامين نتنياهو و يوآف غالانت خلال المراجعة الأمنية والسياسية في اجتماع حزب الليكود: "الحرب طويلة الأمد ولن تنتهي لا في الجنوب ولا في الشمال وستستمر لعدة أشهر أخرى".

وأضافا: "ومن أجل الاستمرار في إدارة الحرب لأشهر عديدة أخرى – هناك حاجة إلى هامش مناورة دولي ونحن نعمل على الحفاظ عليه".

وجاء ذلك تعقيبا على تصريحات غالانت والمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل دانيال هاغاري حول الانتقال إلى "مرحلة قتالية جديدة" من الحرب، والتي ستشمل عددا أقل من القوات البرية والغارات.

وكان غالانت قد لفت إلى أن "ما يسمى بالمرحلة الثالثة من الحرب على غزة ستستمر لفترة أطول"، معتبرا أن "إسرائيل لن تتخلى عن أهدافها المتمثلة بالقضاء على حركة حماس، وإنهاء حكمها في غزة وإعادة الأسرى".