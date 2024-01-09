اللواء موسوي: دماء سكان غزة ستعجل بسقوط الكيان الصهيوني

العالم - ايران

قام القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اللوءا عبدالرحيم موسوي بتفقد أجزاء مختلفة من منطقة الدفاع الجوي الجنوبي الشرقي وقاعدة الشهيد عبد الكريمي ومنطقة الإمامة الأولى لبحرية الجيش وقام بتقييم القدرات القتالية والعملياتية لهذه الوحدات.

وفي هذه الزيارات المديانية، شكر القائد العام للجيش الايراني جميع منتسبي الجيش وعائلاتهم المتفهمة والصابرة، وسرد نتيجة الجهود المبذولة لتحسين القوة والجاهزية القتالية وأكد ضرورة تعزيز القوة والجاهزية القتالية للدفاع عن البلاد.

واعرب اللواء موسوي عن تعازيه باستشهاد عدد من المواطنين في الحادث الإرهابي في كرمان وقال: هذا هو سلوك الجبناء الذين لا يستطيعون القتال في الميدان ويقومون بقتل العزل.

وأشار القائد العام للجيش الايراني إلى أن الكيان الصهيوني المزيف، وبدعم من اميركا ودول غربية أخرى، ينتقم من الأطفال والنساء والمدنيين العزل، لهزيمته الثقيلة والتاريخية أمام حماس، وبالطبع لا يستطيع التعويض على هزيمته المذلة، وهذه الدماء الطاهرة لسكان غزة ستسرع في سقوط الكيان العنصري الصهيوني.

كما أشار اللواء موسوي إلى أهمية مشاركة الشعب في الانتخابات التشريعية المقبلة، وقال: إن الانتخابات ساحة مهمة وحاسمة للغاية لمشاركة الشعب، والواجب الوطني يحتم علينا جميعا أن تكون لدينا مشاركة واسعة وأقصى حد في الانتخابات من اجل تقدم الوطن وعزته وحل المشاكل.