شاهد/المقاومة تصطاد ممثلا شهيرا تفاخر بتفجير منازل غزة

العالم- فلسطين المحتلة

ووفقاً لصحيفة "تايمز اوف اسرائيل" العبرية، فقد أصيب الممثل عيدان عميدي بجروح خطيرة "أثناء القتال في غزة وتم نقله جوا إلى مركز شيبا الطبي في تل هشومير"، حيث يتم تخديره ويتلقى العلاج.

وأكد والد عميدي الإصابة لموقع "واللا" الإخباري، لكنه قال إن حياته ليست في خطر الآن.



الممثل الإسرائيلي عيدان عميدي يساراً

وكان الممثل الصهيوني يقاتل ضمن قوات الاحتياط في فيلق الهندسة عندما أصيب، خلال العدوان على غزة.

وتم تجنيد الممثل في سلاح الهندسة بعد أحداث السابع من أكتوبر 2023.

ووبحسب ما نقلت الصحيفة، فقد تم نقله إلى المستشفى حوالي الساعة الرابعة عصرًا. وخضع لعملية جراحية عاجلة وخطيرة وطويلة.



عيدان عميدي في مسلسل الفوضي

كما قال أحد المراسلين من المستشفى: "يمكن القول بحذر إنه خرج من خطر يهدد حياته. وهذا يعني أن الأشخاص الذين يصلون في ظروف مماثلة له، يتمكنون في الغالب من النجاة من إصابات مثل هذه".

ونشر الممثل الصهيوني عبر حسابه في انستغرام، مقطع فيديو، يوثق لحظة تدمير منازل مدنيين فلسطينيين في غزة.



عيدان عميدي- يمينا

ويتناول المسلسل التلفزيوني "فوضى" قصة وحدة سرية تابعة للاحتلال الصهيوني تسمى “مستعرفيم” (المستعربون)، تنفذ قواتها الخاصة مهمات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي تتنكر كالعرب.