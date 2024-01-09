الانسحاب من شمال غزة وخطة "بلينكن" للمرحلة الثالثة

العالم - مع الحدث

كيف يقرأ الاعلان الاسرائيلي عن الانسحاب من شمال غزة مع الاستمرار في الحرب في الوسط والجنوب فيما القسام تطلق رشقة جديدة من الصواريخ نحو تل ابيب الكبرى؟

ما الذي سبحثه بلينكن مع نتنياهو في ضوء خلافاته الداخلية والطلب اليه بوقف الحرب ومعارضة تهجير سكان غزة؟

هل اصبح الحديث عن المرحلة الثالثة بيد الامريكي الساعي لعدم توسعة الحرب كما يعلن خصوصا وان عمليات محور المساندة تتسع وتكبر؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل والقيادي في جبهة العمل الاسلامي الجهني.