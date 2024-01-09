عضو الجبهة الديمقراطية: تهديدات نتيناهو ضد حزب الله لا يجرؤ على تنفيذها

العالم - خاص العالم

واوضح علي فيصل في حوار خاص لقناة العالم عبر برنامج (مع الحدث) ان ثكنة ميرون تشكل عيون كيان الاحتلال الاسرائيلي على المنطقة بل على مسافة اوسع من الشرق الاوسط، وهي ثكنة تتحكم بادارة سلاح الجو وسلاح الجو الصاروخي وتستطيع ان تتحكم بكل اللوجسيتيات الاستخباراتية بنفس الوقت

واشار فيصل الى انه نتيجة لذلك تعتبر ضربة استراتيجية نفذتها المقاومة التي قالت انها تملك المعرفة الميدانية وتعرف بشكل دقيق الاهداف الرئيسية في كيان الاحتلال الاسرائيلي وهي مستعدة لان تطور قدرتها باتجاه تلك الاهداف التي تؤلم العدو الصهيوني لذلك حاول الاحتلال ان يعوض هذه الضربة باغتيال القائد وسام الطويل

واضاف ان نتيناهو اتي ليوجه رسالة لوزير الخارجية الامريكي انتوني بيلنكن بان يدعه يواجه حزب الله في جنوب لبنان مع انه اعجز من ان يمارس تهديده.

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