مراسل العالم يكشف تطورات الجبهة اللبنانية بعد استشهاد وسام طويل

العالم - مراسلون

واضاف مراسلنا انه منذ الساعة 7 صباحا شنت الطائرات الحربية الاسرائيلية 3 غارات على بلدة كفر كلا واقتصرت الاضرار على الخسائر المادية فيما لم يتم الابلاغ عن سقوط ضحايا.

واضح ان هذا القصف جاء بعد تفعيل صافرات الانذار في اكثر من مستوطنة اسرائيلية في الجليل الاعلى خشية تسلل الطائرات مسيرة كما اعلن الاعلام العبري، مشيرا الى تفعيل القبة الحديدية .

وتابع ان القصف الاسرائيلي طال اطراف بلدة حولا والعديسي وبلدة مارون الراس بالاضافة الى قصف القطاع الغربي.

وبين ان اليوم سيجري تشييع القائد الشهيد وسام طويل في بلدته في خربه سلم وبالتالي سيكون هناك كما وعدت المقاومة ردا على التمادي من الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية.

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