قائد الثورة: لا يجب ان ننسى قوة الشعب في لعب الأدوار، غزة مثالا

العالم - ايران

واضاف قائد الثورة الاسلامية في كلمته اليوم الثلاثاء بحشد غفير من اهالي محافظة قم بمناسبة الذكرى السنوية للانتفاضة التاريخية في 9 كانون الثاني/يناير عام 1978 ضد نظام الشاه، اضاف : اليوم تلاحظون ما يجري في غزة، دور التواجد الشعبي وموقف الناس في حادثة عظيمة، أعني مجموعة صغيرة، شعب محدود، مثلا مليوني إنسان في بقعة واحدة من الأرض، حطموا هيبة أمريكا وذيلها الكيان الصهيوني المعلقة، هذه هي قوة تواجد الناس في الساحة.