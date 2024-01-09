شاهد.. معرض ايراني لعرض أنجازات فترة الدفاع المقدس

العالم - مراسلون

معرض إنجازات منظمة حفظ ونشر آثار قيم الدفاع المقدس في مجال الفضاء الافتراضي اقيم في المتحف الوطني للثورة الإسلامية والدفاع المقدس في العاصمة طهران لعرض سلسلة من النتاجات، بما فيها الأعمال الفنية وإنتاج الفضاء الافتراضي لتلك الفترة.

وقال رئيس هيئة الأرکان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري:"الفضاء الافتراضي له تأثير كبير على المجتمع وخاصةً الشباب. ومن خلال هذا المعرض يمكن التعرف على فترة الدفاع المقدس والوصول إلى الأجوبة والابهامات التي لدى الجميع من تلك الفترة وشاهدنا في هذا المعرض تحولاً كبيراً في مجال الفضاء الافتراضي".

جميع مکاتب حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس في کافة انحاء البلاد والوحدات النيابية لمؤسسة حفظ آثار ونشر قيم الدفاع المقدس عرضت هنا الأعمال والإنجازات والآثار في مجالات أدب الدفاع المقدس، والمجال الثقافي، والوثائق والاسناد لفترة الدفاع المقدس، والتعليم، والعلاقات، والدعاية والإعلان، والفضاء الافتراضي؛ ليتعرّف جيل الشباب بكنز الدفاع المقدس من خلال العمل في المجال الإعلامي والثقافي وتوضيح الحقائق لهم.

وصرح مساعد العلاقات العامة في منظمة حفظ ونشر آثار قيم الدفاع المقدس العقيد مجيد جوشقاني لقناة العالم:"المعرض يهدف لعرض أحدث التقنيات والتكنولوجيا في المجال الافتراضي لفترة الدفاع المقدس ليستثمر منها المحققون وليتعرف جيل الشاب بتلك الفترة ويشاهدوا الصورة الحقيقية من التضحيات".

المعرض الذي اقيم تخليداً لذكرى عمليات كربلاء الخامسة في ثمانينيات القرن الماضي ركز على عرض إنجازات منظمات وإدارات المحافظات التابعة لمؤسسة الحفاظ على الأعمال ونشر قيم الدفاع المقدس ليتعرف الجمهور على تلك الفترة أكثر فأكثر.

تختزن فترة الدفاع المقدس الکثير من المعاني ولها أهميتها في تأريخ الثورة الاسلامية ويجب الاهتمام بها ونقل انجازاتها للأجيال.