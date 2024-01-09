رئيس اركان جيش الإحتلال يحذر نتنياهو: الضفة علی وشك الانفجار

العالم - فلسطين

نيران الضفة لا تكاد تخمد حتى تشتد مع كل اقتحام اسرائيلي لمدن وقرى الضفة. ثلاثة شهداء سقطوا برصاص الاحتلال بعد اشتباكات شرق طولكرم شمالي غرب الضفة الغربية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية. فيما أظهرت مقاطع فيديو وحشية جنود الاحتلال في التنكيل بجثامين الشهداء.

الهلال الأحمر الفلسطيني، تحدث عن تسع إصابات بالشظايا نتيجة قصف منزل في مخيم طولكرم، فيما احتجزت قوات الاحتلال أحد المصابين، ليفرج عنه لاحقاً.

كتيبة طولكرم في سرايا القدس، شددت على أن الجهاد متواصل بين الهجوم والدفاع متوعدة الاحتلال بالهزيمة أمام الاقتحامات المتواصلة للمدينة ومخيمها، مؤكدة أن مجاهدو الكتيبة استهدفوا عدداً من آليات الاحتلال بعبوات ناسفة وحققوا إصابات مباشرة.

قوات الاحتلال اقتحمت مخيم نورشمس، وشهد اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة. كما اصيب شاب برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة رام الله المحتلة، وكذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمالي طولكرم وسط مواجهات مسلحة مع المقاومين في البلدة.

إلى جنين ومخيمها، حيث اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الأسرى المحررين بعد اقتحام منازلهم في بلدة يعبد بجنين. كما اعتقلت القوات عددا من المواطنين في بلدة حوسان غربي بيت لحم.

تحذيرات جادة في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية للمستوى السياسي في الكيان من انتفاضة ثالثة وشاملة قد تشهدها الضفة، في ظل ارتفاع نسبة الانتهاكات الاسرائيلية بحق الفلسطينيين، وتدهور الاوضاع الاقتصادية ومنع دخول العمال للعمل في الداخل المحتل. رئيس اركان الجيش الإسرائيلي هيرتز هاليفي وكبار الضباط حذروا نتنياهو ووزراء الحرب من أن الضفة الغربية على وشك الانفجار.