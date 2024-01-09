وفد اسرائيلي يصل القاهرة لعقد صفقة تبادل للأسری مع المقاومة الفلسطينية

العالم - الاحتلال

في وقت تتصاعد فيه الضغوط الداخلية والخارجية على تل أبيب من أجل وقف الحرب على قطاع غزة تعمل الحكومة الإسرائيلية على استئناف المفاوضات مع المقاومة الفلسطينية.

وفي إطار ذلك وصل وفد رفيع المستوى من الكيان الإسرائيلي إلى مصر بهدف استئناف المفاوضات الرامية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في غزة ويأتي ذلك بعد أن قررت القاهرة رسمياً المشاركة في الوساطة بين حكومة الاحتلال والمقاومة، عقب تعليقها بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أيام.

وفيما تؤكد حركة حماس ان لاصفقة لتبادل الاسرى دون وقف كامل وشامل لاطلاق النار في غزة واسترداد جميع الاسرى الفلسطينيين، قالت هيئة البث الإسرائيلية أن رئيس 'الموساد' رونين بار تلقى رسالة إيجابية من قطر حول رد حركة حماس على مفاوضات صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار لمدة شهر في قطاع غزة. وقالت الهيئة الإسرائيلية إن حركة حماس وافقت، للمرة الأولى، على صفقة تبادل من دون وقف شامل للحرب كشرط لعودة الأسرى، فيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن مجلس الحرب ناقش مقترحاً من قطر لصفقة تبادل أسرى مقابل وقف إطلاق النار لمدة شهر.

المقاومة الفلسطينية أيضا تلعب دوراً في الضغط على حكومة الاحتلال لاستئناف المفاوضات حيث نشرت سرايا القدس رسالة من أسير إسرائيلي إلى حكومة الاحتلال يتهم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بترك الأسرى وعدم قول الحقيقة بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، ويطالب فيها بعقد صفقة تبادل لإخراجهم.

من جهة اخرى تضغط عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى لمقاومة على الحكومة الإسرائيلية بشأن المفاوضات لإطلاق سراحهم ودعت حكومة نتنياهو إلى إعطاء الأولوية للمفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى محذرة من أن أي تأخير في المفاوضات يؤدي إلى قتل جميع الأسرى.