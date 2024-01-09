الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤
١٢:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

سجن 'عسكري أميركي' بتهمة التجسس لحساب الصين

سجن 'عسكري أميركي' بتهمة التجسس لحساب الصين
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:١٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السلطات الأمريكية، أمس الاثنين، أن حكما بالسجن لمدة 27 شهرا صدر بحق عسكري في سلاح البحرية الأمريكية بعد إدانته بتهمة التجسس لحساب الصين.

العالم - الأميركيتان

وقالت السلطات في بيان، إن وينينغ تشاو (26 عاما) كان عسكريا في القاعدة البحرية بمقاطعة فينتورا "شمال غرب لوس أنجلوس"، وتم توقيفه في أغسطس الماضي بولاية كاليفورنيا غربا مضيفا أنه أقر في أكتوبر بذنبه ببيع معلومات حساسة لمسئول في المخابرات الصينية وأوضح البيان أنه بالإضافة إلى عقوبة السجن تم تغريم المدان أيضا مبلغ 5500 دولار.

ونقل البيان عن لاريسا كناب، القائمة بأعمال نائبة مدير قسم الأمن القومي في مكتب التحقيقات الفيدرالي، قولها إن "الصين منخرطة في حملة عدوانية لتقويض الأمن القومي للولايات المتحدة وشركائها".

واعترف العسكري المدان بأنه تلقى في الفترة الواقعة بين أغسطس 2021 ومايو 2023 من عامل في المخابرات الصينية ما يقرب من 15 ألف دولار مقابل معلومات حساسة "حول الأمن التشغيلي والتدريب العسكري والبنية التحتية الحيوية للبحرية الأمريكية".

وأضاف البيان أن العسكري اعترف على وجه الخصوص بأنه سلم هذا العامل الصيني خطط مناورة عسكرية كبيرة في المحيط الهادئ، فضلا عن المخططات الكهربائية ومخططات نظام الرادار المثبت في قاعدة أمريكية في جزيرة أوكيناوا باليابان.

روابط ذات صلة

سفن الصين العسكرية ترفض مساعدة السفن الإسرائيلية بباب المندب

تركيا تعتقل 33 شخصا بشبهة التجسس لصالح 'إسرائيل' + فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف