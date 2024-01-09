الاحتلال يستهدف سيارة في جنوب لبنان + فيديو

العالم - لبنان

وحسب المعلومات، تم استهداف سيارة من نوع "رابيد" في المنطقة الواقعة بين وادي الحجير وبلدة الغندورية وسيارات الإسعاف لم تتمكن من الوصول إلى المكان بسبب التحليق الكثيف للطيران الإسرائيلي.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مؤخرا أطراف بلدات حولا وميس الجبل جنوب لبنان

وأطلق الجيش الإسرائيلي صاروخين على بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من الحدود اللبنانية الجنوبية.

يذكر أن القيادي في حزب الله وسام الطويل، استشهد يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع الكيان الصهيوني.