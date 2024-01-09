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الشيخ قاووق: 'نصنع النكبة الكبرى لـ'إسرائيل' ونرفع راية النصر في غزة'

الشيخ قاووق: 'نصنع النكبة الكبرى لـ'إسرائيل' ونرفع راية النصر في غزة'
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ١٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

شدد عضو المجلس المركزي، في حزب الله، الشيخ نبيل قاووق، على أن المقاومة اللبنانية حزب الله، ستصنع النكبة الكبرى للإحتلال الإسرائيلي جنبا الى جنب المقاومة في غزة.

العالم - لبنان

وقال الشيخ قاووق: "إننا سننصر غزة بسلاحنا وليس هناك لغة بيننا وبين العدو سوى الصواريخ والمسيّرات حتى نصنع النكبة الكبرى لـ"إسرائيل" ونرفع راية النصر".

وخاطب الشيخ قاووق رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو وقال: " لو لم تكن "إسرائيل" أوهن من بيت العنكبوت لما توسلت أميركا والدول الغربية من أجل عودة المستوطنين إلى الشمال".

وأضاف"لقد ظن العدو انه باغتيال القادة سينال من عزم المقاومة لكن غاب عنه أننا حزب الشهداء نكبر ونقوى بهم"

وأشاد الشيخ بما قدمه الشهيد الحاج جواد من أبطال العمليات الأولى ومن قادة العمليات الأخيرة وهو من صناع التحرير عام 2000، في تدريب المقاومين الأبطال ، حيث خرج من بين يديه آلاف الأشداء العاشقين للشهادة والمشتاقين للمواجهة مع العدو.

وتابع الشيخ قاووق: أن الحاج جواد كان من أبرز صناع النصر الإلهي وشارك في محاربة "داعش" ونذر حياته من أجل المقاومة.

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