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شاهد/فضيحة كبيرة لليهود بعد اكتشاف أنفاقها السرية في نيويورك!

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

انتشرت حالة من الصدمة والغضب في مدينة نيويورك بعد أن كشفت تحقيقات أمنية عن وجود انفاق سرية تحت الأرض تابعة للمجتمع اليهودي في المدينة.

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت مصادر عبر تويتر أن الأنفاق تم بناؤها بشكل خفي وغير قانوني تحت عدة معابد يهودية وتستخدم لأغراض مجهولة.

وأضافت المصادر أن الأنفاق تم اكتشافها بعد أن شكت بعض الجهات في وجود نشاطات مشبوهة في المنطقة، وطلبت من السلطات التحقيق في الأمر.

وبعد عمليات تفتيش ومراقبة، تم العثور على مداخل سرية للأنفاق في بعض الأماكن الخلفية للمعابد، وتم اقتحامها ومصادرتها.

وأوضحت المصادر أن الأنفاق تنتمي إلى الطائفة اليهودية الحسيدية، وهي طائفة متشددة تتبع قواعد صارمة في العبادة والحياة الاجتماعية.

وقالت إن الطائفة تحاول إنشاء دولة يهودية مستقلة في أمريكا، وتستخدم الأنفاق لتخزين الأسلحة والمواد الحساسة والوثائق السرية.

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