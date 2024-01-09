طهران تستضيف اجتماع سفراء ودبلوماسيي منتدى (ACD)

العالم – إيران

وتم في هذا الاجتماع الذي بدأ أعماله برئاسة مساعد وزير الخارجية في الشؤون الدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري إبلاغ السفراء والدبلوماسيين المشاركين فيه برامج إيران خلال رئاستها للدورة الحالية للمنتدى المذكور.

وقد تم تشكيل هذا المنتدى في عام 2002، الذي يضم في عضويته 35 دولة بينها إيران وتایلند وأندونيسيا وماليزيا والفلبین وبروناي وسنغافورة وکمبوديا وفیتنام ومیانمار ولائوس والنيبال وروسیا وترکيا واليابان والصین ومنغوليا وکوريا الجنوبية والهند وأفغانستان وباکستان وبنغلادش وسریلانکا وبوتان والکویت والبحرين والسعودية وقطر والإمارات وعمان وفلسطین وكازاخستان وأوزبکستان وقرغيزيا وطاجيكستان وتتخذ أمانتها العاصمة الكويت مقرا لها.

وتولت الجمهورية الإسلامية الإيرانية رئاسة المنتدى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث أن اجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء فيه في طهران، واجتماع غرف التجارة في إصفهان ومؤتمر وزراء السياحة في محافظة يزد كانت من برامج إيران لفترة رئاستها لهذا المنتدى.

وتم اختيار إيران الإسلامية عضوا رسميا في هذا المنتدى خلال اجتماع وزارء الخارجية للدول الأعضاء فيه الذي عقد في 20 حزيران عام 2004 في الصين وتولت رئاسته في عام 2009.

كما تم أمس الإثنين عرض صور عن المعالم السياحية الجميلة في مدينة يزد التي تم انتخابها عاصمة سياحية للدول الأعضاء في المنتدى المذكور للفترة من 2023 – 2024.