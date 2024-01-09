القيادي وسام طويل يوجع رأس الإحتلال قبل وبعد إستشهاده

العالم – العين الإسرائيلية

وسلط البرنامج الضوء على متابعة الاعلام العبري الفشل الذي مني به جيش الاحتلال الاسرائيلي حتى الان في قطاع غزة بتحقيقه اهداف العدوان في ظل الخلافات في حكومة نتنياهو والتي باتت تهدد استمرارها.

وتطرق البرنامج الى إيلاء وسائل الاعلام الاسرائيلي اهتماما كبيرا بالاغتيال الغادر للقائد في حزب الله الشهيد وسام طويل بينما كان في سيارته على طريق بلدته خربه السلم في جنوب لبنان ورأت انه تسبب بعمله المقاوم بوجع لراس الاحتلال

وفيما يتعلق بالشهيد وسام طويل الذي تسبب بوجع راس الاحتلال طويلا بحسب اعترافهم، ولكنه يبدو انه سيتسبب بهذا الوجع ايضا بعد استشهاده من خلال الرد المتوقع كما قال المعلق الصهيوني، اكد الصحفي زاهر ابو حمدة من بيروت ان الشهيد انضم لقافلة الشهداء الطويلة جدا، ويبدو انه وفقا للمعلومات بان هؤلاء هم جنود الخفاء وقادة الخفاء حيث انه قبل استشهاده لا نعرف من هو ولا نعرف طبيعة عمله، ولكن بعد استشهاده عرفنا انه قائد مهم جدا ميدانيا وقائد وحدة هامة جدا في المقاومة.

ولفت أبو حمدة إلى أنه والاهم من كل ذلك، اذا راينا وضبطنا مواضيع الاغتيالات من الجانب السياسي او من جانب العمليات الميداني، سنجد ان هذه المعركة هي معركه كاشفة جدا في ناحيه الامور التكنولوجية ولناحية الامور الامنية والاستخباراتيه ويبدو ان الطرفين يعرفان العمل مع بعضهما، وكان الطرف حزب الله المقاوم يعرف الكثير عن الاسرائيلي والعدو يعرف عبر التكنولوجيا بعض المسارات وبعض السيطرة على الهواتف وعبر الانترنت او حتى الرصد والمراقبة.

وناقش البرنامج الخوف الاسرائيلي من رد حزب الله حيث زعم الاعلام العبري ان جريمه اغتيال الشهيد وسام طويل جاءت ضمن اطار قواعد الاشتباك الموجودة حاليا في الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة ولم تتخطاها.

كما القى البرنامج الضوء على إخفاق جيش الاحتلال في إعادة الأسرى كما وعد العدو، دفع بعائلات الاسرى الى تصعيد احتجاجاتهم على نتنياهو وحكومته على ان يبدأ مرحلة جديدة من الاحتجاجات ابتداء من الاسبوع المقبل.

ضيف البرنامج:

- الصحفي زاهر ابو حمدة من بيروت

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