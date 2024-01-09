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بمبادرة من البرلمان الإيراني..

غدا الاجتماع الأول للجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية

غدا الاجتماع الأول للجنة فلسطين بالجمعية البرلمانية الآسيوية
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

سيعقد غدا الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الأول للجنة فلسطين بجمعية البرلمانية الآسيوية.

العالمإيران

ودعما للشعب الفلسطيني المظلوم خلال ما يقرب من 100 يوم من المقاومة القوية ضد جرائم الكيان الصهيوني، ینظم مجلس الشورى الإسلامي في إيران يوم غد بمشاركة اتحاد المجالس، وبمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والجمعية البرلمانية الآسيوية، اجتماع فلسطين تحت شعار "تعاون البرلمانات من أجل فلسطين" في جلستين صباحاً ومساءاً في طهران.

وسيعقد صباح الأربعاء "الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لاتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي" ومساء نفس اليوم أيضا سيعقد "الاجتماع الأول للجنة فلسطين للدول الآسيوية".

ويشارك في هذين اللقائين ممثلي 26 دولة إسلامية وآسيوية هي الجزائر، العراق، سوريا، فلسطين، لبنان، المملكة العربية السعودية، عمان، الصين، ماليزيا، أذربيجان، ساحل العاج، بوركينا فاسو، تونس، السنغال، مالي، موريتانيا، إندونيسيا، طاجيكستان، الكويت، قطر، المغرب، البحرين، تركيا، الإمارات، باكستان وتشاد.

تجدر الإشارة إلى أن 14 دولة ستحضر أيضا هذا الاجتماع على مستوى رئيس ونائب رئيس البرلمان.

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