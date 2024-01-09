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سفارة إيران باليابان تفتح سجلا تذكاريا لشهداء هجوم كرمان الإرهابي

سفارة إيران باليابان تفتح سجلا تذكاريا لشهداء هجوم كرمان الإرهابي
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تم فتح سجل تذكاري لشهداء حادثة كرمان الإرهابية في اليابان، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو.

العالمإيران

وفتحت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في طوكيو سجلاً تذكارياً لشهداء حادثة كرمان الإرهابية لمدة يومين، وذلك على خلفية الهجوم الجبان والإرهابي الذي تعرض له مواطنون أبرياء في بلادنا مما أسفر عن استشهاد وجرح عدد منهم.

وحضر السفارة عدد من المسؤولين الحكوميين، والسفراء والدبلوماسيين الأجانب، إضافةً إلى عدد من الناشطين في المجالات السياسية والثقافية في اليابان، حيث وقعوا على السجل التذكاري وأعربوا عن تعازيهم وتضامنهم مع الحكومة الإيرانية وشعبها والناجين من هذا الهجوم الإرهابي.

هذا وأصدرت وزارة الخارجية اليابانية بيانًا أدانت بشدة هذا الهجوم، وأعربت عن تعازيها وتضامنها مع الشعب الإيراني.

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