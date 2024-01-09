بوغالي: مستعدون لأي تعاون مع طهران في مسار إنقاذ فلسطين

العالم – إيران

وکان محسن بيرهادي عضو هيئة رئاسة البرلمان، وأبوالفضل عموئي المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، في استقبال بوغالي لدى وصوله المطار.

ووصل بوغالي طهران للمشاركة في الاجتماع الطارئ الخامس للجنة فلسطين الدائمة لدى اتحاد برلمانات منظمة التعاون الإسلامي والاجتماع الأول للجنة فلسطين لجمعية البرلمانات الآسيوية (APA).

ورحب محسن بيرهادي برئيس برلمان الجزائر بزيارته إيران، وقال: التعاون المشترك للبلدين لا سيما التعاون البرلماني كان دائما تعاون إيجابيا.

وأكد أن القضية الفلسطينية تحولت إلى ألم جسيم لدى الشعوب الإسلامية والدول المسلمة والأحرار في العالم، معربا عن أمله في أن يؤدي الاجتماع الطارئ غدا إلى فتح أبواب جديدة لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الظلم الجائر ضده.

وفي معرض إشارته إلى الإبادة الجماعية ضد الشعب في غزة واستشهاد ما يقرب من 23 ألف مدني معظمهم نساء وأطفال في إعتداء سافر يقترفه الكيان الصهيوني، أكد بيرهادي أن الدول الإسلامية يجب أن توظف كل أدواتها لوقف الإبادة هذه.

من جهته أعلن بوغالي عن استعداد بلاده لأي تعاون مشترك مع طهران لحل أزمة فلسطين، وقال إن الجزائر لديها طاقات جيدة للتعاون مع إيران لحل الأزمة الأخيرة.

وقال: نحن نسعى إلى وقف الحرب في غزة ونستمر بدعم الشعب الفلسطيني المظلوم ومستعدون للتعاون مع إيران في مسار إنقاذ الشعب الفلسطيني.