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كلمة الناطق العسكري لسرايا القدس 'أبو حمزة' + فيديو

الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق العسكري بإسم سرايا القدس، أبو حمزة، اليوم الثلاثاء، عبر بيان موثوق بمقطع فيديو، على"مواصلة المقاومين معركة الصمود في حرب الإبادة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة".

العالم - فلسطين

وشدد أبو حمزة في البيان قائلا: "لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل" مؤكدا أن "هدف العدو بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية".

وتابع "أجهزنا على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة،وأسقطنا طائرة استخبارات صهيوينة بسماء خان يونس".

وأضاف أبوحمزة "لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان ونقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة "سراب" والشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة.

وواصل الناطق العسكري لسرايا القدس، كلامه بما جاء في الفيديو المرفق ...

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