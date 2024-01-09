كلمة الناطق العسكري لسرايا القدس 'أبو حمزة' + فيديو

العالم - فلسطين

وشدد أبو حمزة في البيان قائلا: "لا نزال نواصل معركة الصمود في حرب الإبادة المفروضة على شعبنا الأعزل" مؤكدا أن "هدف العدو بالقضاء على المقاومة لم ولن يتحقق ولو استمرت الحرب إلى ما لا نهاية".

وتابع "أجهزنا على قوة صهيونية خاصة تحصنت بأحد المباني وحققنا إصابات مباشرة،وأسقطنا طائرة استخبارات صهيوينة بسماء خان يونس".

وأضاف أبوحمزة "لن يكون في نهاية المطاف أمام نتنياهو إلا التسليم بما يقضي به الميدان ونقول للمستوطنين الصهاينة إن دعوة نتنياهو لكم بقرب عودتكم لغلاف غزة "سراب" والشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية أقوى وأكبر من كل محاولات التصفية البائسة.

وواصل الناطق العسكري لسرايا القدس، كلامه بما جاء في الفيديو المرفق ...