فيديو: شاهد عيان يروي ماذا فعل جنود الاحتلال بالنساء في النصيرات

العالم - خاص بالعالم

وقال شاهد عيان لقناة العالم الاخبارية: الان هم موجودون في المدرسة الماليزية وهناك عدد من الاسر كانوا على مدخل النصيرات الذي يؤدي الى منطقة الزهراء ومخيم النصيرات.

واضاف: (دخلوا) عليهم في الليل وحوطوا المدرسة وفجروا الحيطان (الجدران)، واوقفوا كل الموجودين في طابور واخذوا من ارادوه منهم وتركوا النساء والكبار.

وتابع: وبدأوا التحقيق معهم، منذ ليل البارحة وحتى الان وهم يحققون معهم، وهم عراة ويرشونهم بالماء ويعذبوهم حتى الان، وهم مدنيون ولا علاقة لهم لا بمقاومة ولا بالاشتباكات ولا بأي شيء من هذا القبيل، انما هم نازحون مدنيون والمفروض يكونوا امنين.

وطالب العالم ان ينظروا الى المدنيين الذين لا علاقة لهم بالمقاومة، والناس التي تتعذب على شيء لم تفعله.

وتابع: انهم لم يعثروا اي احد من المقاومة التي تخرج لهم من كل مكان، لكن كل حروب اسرائيل طول عمرها هي على المدنيين وتتشاطر(تستقوي) على المدنيين، تريد ان تحقق انجازا ما، لكن ليس هناك اي انجاز.

واكد: نحن كلنا حنروح(سنموت)، ولا فرق لدينا، سنموت شهداء، وليس مثلهم كفار.

واشار الى ان الجنود الاسرائيليين سرقوا اثناء التحقيق مع النساء الاموال والهواتف النقالة ويسرقون البيوت، هؤلاء نازيون.

وشدد على ان الاحتلال لن يتمكن من المقاومة ونحن صامدون متمسكون بالارض، ولا فائدة من قتل المدنيين والاستقواء عليهم، متهما الاحتلال باستخدام الاسلحة المحرمة دوليا مثل القنابل الفسفورية.

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