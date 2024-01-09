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حزب الله اللبناني ينفي استهداف إسرائيل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة لديه

حزب الله اللبناني ينفي استهداف إسرائيل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة لديه
الثلاثاء ٠٩ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد "حزب الله" اللبناني، مسا‌ء الثلاثاء، أنه "لا صحة لادعاءات الجيش الإسرائيلي بقتل مسؤول وحدة الطائرات المسيرة في الحزب"، لافتًا إلى أنه لم يتعرض لأي أذى.

العالم - لبنان

وذكرت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، اليوم الثلاثاء: "ننفي ادعاء هيئة البث الإسرائيلية والمتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي، أن جيشهم قام باغتيال من أسماه تارة مسؤول وحدة المسيرات في "حزب الله" أو مسؤول القوة الجوية تارة أخرى".

وأضافت أن "هذا الادّعاء كاذب ولاصحة له على الإطلاق، وأنّ مسؤول وحدة المسيرات في "حزب الله" لم يتعرّض بتاتا إلى أي محاولة اغتيال، كما ادّعت إسرائيل".

وفي وقت سابق، زعمت صحيفة إسرائيلية، الثلاثاء، استشهاد قائد كبير في "حزب الله" اللبناني كان مسؤولا عن العشرات من هجمات الطائرات من دون طيار شمالي إسرائيل في الأشهر الأخيرة، وذلك في غارة جوية إسرائيلية استهدفته في بلدة خربة سلم جنوبي لبنان.

وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": " قُتل علي حسين برجي، قائد القوة الجوية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان، أثناء سفره بالسيارة في بلدة خربة سلم، وذلك قبل دقائق من تشييع قائد كبير آخر في الحزب"!

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