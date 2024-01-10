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البيت الأبيض: لا نؤيد حاليا وقفا لإطلاق النار في غزة

البيت الأبيض: لا نؤيد حاليا وقفا لإطلاق النار في غزة
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٣:١٤ بتوقيت غرينتش

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي يوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار حاليا في قطاع غزة، لكنها تدعم إقامة هدنة إنسانية.

العالم - الأميرکيتان

وأشار كيربي إلى أن الموقف الأمريكي بشأن هذه المسألة لم يتغير، وقال خلال إحاطة إعلامية: "ما زلنا ندعم التوصل إلى هدن إضافية وزيادة إيصال المساعدات في غزة، لكن لا نؤيد وقف إطلاق نار".

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة في وقت سابق من اليوم.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها "كتائب القسام"، منذ صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.

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