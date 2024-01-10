مرة أخرى.. ممثل الاحتلال يهين الأمم المتحدة

العالم-الاحتلال

وادعى ممثل الكيان الصهيوني لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان خلال تصريحات له الثلاثاء: "ندخل المساعدات الأساسية للقطاع، لكن حماس هي من تعطل تدفق المساعدات وعلينا التحرك لمواجهة إرهابهم" حسب تعبيره.

وأشار إردان إلى قيام جنوب أفريقيا بمقاضاة النظام الصهيوني في محكمة العدل الدولية وزعم ان “الشكوى التي أثارتها جنوب أفريقيا لا تستند إلى الواقع ولا هناك من يسعى لقتل اليهود مرة أخرى”

ومن المقرر أن تعقد “محكمة العدل الدولية” جلسة الاستماع الأولى، الخميس، للنظر في شكوى جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني بسبب جرائم الإبادة الجماعية في غزة.