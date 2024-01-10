قيادي في الجهاد يكشف رد الحركة لوزير الخارجية الأميركي

العالم - خاص بالعالم

قال القيادي في الجهاد الإسلامي لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث" إن تصعيد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مرده الأساسي هو تعثر الكيان الصهيوني في الميدان عند مواجهة المقاومة الفلسطينية.



وأكد موسى، أن صمود المقاومة والشعب الفلسطيني أفشل كل المخططات الصهيونية والإدارة الأميركية، وحتى الدول العربية المطبعة التي كانت تتماهى مع الأهداف المعلنه للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحا أن هذه الأهداف كانت تدور حول إنهاء المقاومة الفلسطينية والقضاء على حماس وتحرير الأسرى وغيرها من الأهداف الفاشلة.



ولفت القيادي في الجهاد الإسلامي أن الفشل الذي تجرعه الكيان الصهيوني ومعه الإدارة الأميركية في تحقيق أهدافه المعلنة، جعل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى خوض جولة في المنطقة بناء على روية أميركية إسرائيلية، في محاولة لإيجاد سبل وطريق على تحقيق أهداف الكيان وأميركا على المستوى السياسي، وتحقيق أي إنجاز أو انتصار للخروج من هذا العدوان بماء الوجه الذي أريق منذ السابع من أكتوبر.



وقال موسى إننا كحركة في المقاومة الفلسطينية نقول وبشكل واضح وصريح أن ما عجز عن تحقيقه الكيان الصهيوني والإدارة الأميركية في الميدان لن نعطيه في السياسية.