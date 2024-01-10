مسؤول أمريكي يزور دولة عربية سراً لبحث ملف الأسرى في غزة

العالم - فلسطين

وقال الموقع، إن البيت الأبيض والحكومة القطرية قررا إبقاء الرحلة بعيدة عن الأضواء، ولم يعلنوا عن زيارة ماكغورك، ولم يصدروا بيانا عن لقائه مع رئيس الوزراء القطري.



وتابع: "لم يرد البيت الأبيض على الفور على طلب للتعليق، ورفضت السفارة القطرية في واشنطن العاصمة التعليق".



وتأتي رحلة ماكغورك في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية لمناقشة العدوان على غزة والتوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

والأحد الماضي، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن اغتيال القيادي في "حماس" صالح العاروري، "عقد المفاوضات بشأن إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة".



وأضاف آل ثاني خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في الدوحة، أن "وقوع هجوم ضد أحد كبار قادة ’حماس’ يعقد المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن"، وقال: "نمر بتحديات في المفاوضات الجارية بشأن إطلاق الأسرى".