المواجهات في جنوب لبنان تخرج عن اطار قواعد الاشتباك

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم من جنوب لبنان ان القصف الصهيوني مستمر ضد القری اللبنانية منذ ساعات صباح الاربعاء، حيث استهدف الاحتلال بلدة كفركلا بصاروخين، ثم استهدف بلدة كفرشوبا ما أدی الی استشهاد أحد المواطنين في منزله.

وأكد مراسل العالم ان الغارات الاسرائيلية ايضاً استمرت طوال ليلة أمس واستهدفت بعض البلدات الجنوبية للبنان منها عديسة حولة مركبة وميس الجبل وبلدة يارون. واستهدفت ايضاً الاطراف الغربية منها الناقورة والاودية الممتدة من وادي حسن القريبة من بلدة زبقين حتی مجدل زون وبلدة شيحين.

اما المقاومة الاسلامية فردت علی هذه الاعتداءات الاسرائيلية باستهداف مقر القيادة الشمالية في صفد، قاعدة ددون والتي تتحكم بمسار العمليات العسكرية لجيش الاحتلال في جنوب لبنان.