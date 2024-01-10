الصحف الإسرائيلية.. صفقة تبادل أسرى وصراع أميركي إسرائيلي

العالم - خاص بالعالم

قال مراسل قناة العالم في رام الله "فارس الصرفندي" إن أبرز ما جاء في الصحف العبرية اليوم الأربعاء هو تصريح وزير المالية سموتريش، حيث كشف العمل على تمكين الهجرة الطوعية من قطاع غزة وكذلك بناء مستوطنات فوق القطاع بعد انتهاء التوغل العسكري هناك.



الصحف العبرية تتحدث عن صفقة تبادل الأسرى



وأشار مراسلنا إلى أن صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية تحدثت عن مقترح أميركي مع عمل مصري دأوب للتوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.



وأوضح مراسل العالم أنه حسب الصحيفة بأن وزير المخابرات المصرية عباس كامل أجرى اتصالات سريعة مع قادة الجهاد الإسلامي وحركة حماس من أجل استئناف المفاوضات حول صفقة تبادل وهدنة جديدة على أساس مقترح معدل جديد يحمل مراحل جديدة تتعلق بالتهدئة وبموضوع تبادل الأسرى.



صراعات جديدة بين حكومة الاحتلال والإدارة الأميركية



وأشار مراسلنا إلى أن سموتريش كان قد قال لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يزور المنطقة بأنه لن يسمح بنقل أموال المقاصة الفلسطينية إلى الفلسطينيين، موضحا أن هذا التصريح يضاف إلى سلسلة الصراعات ما بين الإدارة الأميركية وحكومة بنيامين نتنياهو التي كانت نصحت نتنياهو بالتخلي عن شركائه وعلى رأسهم بن غفير وسموتريش.



ارتفاع وتيرة الصراعات داخل كيان الاحتلال



وقال مراسل العالم، إن ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أعطى أوامر للشرطة الإسرائيلية بقمع التظاهرات التي تخرج ضد الحلارب في غزة وللمطالبة بإعادة الأسرى الإسرائيليين إلى بيوتهم، ولكن المحكمة العليا أصدرت قرارا بمنع بن غفير من اتخاذ هكذا قرارات وكذلك منع الشرطة الإسرائيلية بالتصدي للمتظاهرين، ما يرفع من وتيرة الصراع داخل الكيان الإسرائيلي.