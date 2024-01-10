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تحديد هوية الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا هجوم كرمان الارهابي

تحديد هوية الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا هجوم كرمان الارهابي
الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الداخلية الايراني احمد وحيدي، تحديد هوية الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا الهجوم الارهابي الآثم قبل ايام في مدينة كرمان (جنوب شرق) ما اسفر عن استشهاد عشرات الاشخاص القادمين لزيارة مرقد الشهيد الحاج قاسم سليماني في الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده.

العالم - ايران

واوضح وزير الداخلية الايراني في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الايرانية اليوم الاربعاء، ان احد الانتحاريين طاجيكي الجنسية ومن المحتمل جدا ان يكون الانتحاري الثاني طاجيكيا ايضا.

وأشار الوزير وحيدي الى ان بعض العناصر الذين كانوا على علاقة بهذا الهجوم الارهابي قد تم اعتقالهم ايضا، كما ضبطت الاجهزة الامنية معدات أخرى كانت بحوزة الارهابيين.

هذا وكان المدعي العام في محافظة كرمان مهدي بخشي قد اعلن في وقت سابق عن إلقاء القبض على 32 شخصا في قضية جريمة كرمان الإرهابية، قائلا انهم يخضعون الان للتحقيق والإجراءات الأولية.

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