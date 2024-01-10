المندلاوي: لا معنى للاستنكار والتنديد بوجود علاقات مع الكيان الصهيوني

العالم - العراق

وقال المندلاوي في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين والمنعقد في طهران: إن "العراق شرع قانون تجريم التطبيع في العراق استناداً لموقفنا الثابت من فلسطين"، مبيناً أنه "لا معنى للاستنكار والتنديد بوجود علاقات مع الكيان الصهيوني".

ودعا المندلاوي الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد البرلماني العربي إلى "إنشاء الصندوق الآسيوي والدولي لإعمار غزة وإزالة آثار الحرب عنها"، مطالباً "بوقفة لإعادة القيم للنظام الدولي وعدم الرضوخ للمصالح والضغوط الصهيونية".

واشارت وكالة الأنباء العراقية (واع) ان المندلاوي شدد "على ضرورة اتخاذ موقف برلماني (عربي - إسلامي – آسيوي) حازم لإيقاف غطرسة الكيان الصهيوني ومنع جرِّ المنطقة إلى أتونِ حرب مدمرة".