96 يوما على محرقة غزة.. فكيف هو حال الضفة؟

العالم - خاص بالعالم

قال مراسل العالم في الضفة الغربية احمد حلايقة إن اعتداءات كثيرة سجلت خلال الساعات الماضية في مناطق الضفة الغربية من شمالها حتى جنوبها.



وأليكم أهم الأحداث:



جنين



في جنين اقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة معززة بجرافات عسكرية، قام بتجريف البنية التحتية وجرفت الشوارع الرئيسية في المخيم ومحيطه، كما داهمت عددا من منازل الشهداء ومنازل اقربائهم واعتقلت ودمرت ممتلكاتهم.



نابلس

وتكرر المشهد نفسه في مخيم نابلس، حيث داهمت قوات كبيرة المدينة وقامت بحملة تفتيش واعتقالات في ظل تصدى الشبان الفلسطينيون لها.



بيت لحم

في جنوب الضفة الغربية وتحديدا في مدينة بيت لحم اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي تقوع والعبيدية واعتقلت خمسة فلسطينيين، كما صادرت مركبة فلسطينية.



الخليل

أما في الخليل جنوب الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال أربع بلدات، بلدة بيت أمر داهم جيش الاحتلال عددا من منازل الفلسطينين وقام بتفتيشها، كما داهم عدة منازل في بلدة يطا.



أما المدينة الأكثر صخونة في الضفة



والمشهد الأصخن كان في مدينة دورا غرب الخليل حيث داهمت قوات الاحتلال العديد من منازل الفلسطينيين من بينها منازل أسرى محررين اعتقلت فلسطينيين أحدهما مصاب بالسرطان.



26 حالة عتقال في الضفة خلال الساعات الماضية



وأشار مراسل العالم إلى أن 26 حالة اعتقال سجلت في الساعات الماضية في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بشكل عام.