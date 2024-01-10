(فيديو) هدية لزوجته.. جندي إسرائيلي يفجر مجموعة من المنازل!

العالم - فلسطين

هذا في وقت أعلن فيه أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنّ جنود الكتائب تمكنوا من الإجهاز على 22 جنديا من جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال الأسبوع الماضي.

وقال أبو عبيدة في بلاغٍ عسكري: “إنّ مجاهدي القسام تمكنوا الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية إسرائيلية كليا أو جزئيا، وأجهزوا على 22 جنديا صهيونيا من نقطة صفر”.

وأضاف أن “مجاهدي الكتائب أوقعوا العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة جرى خلالها استهداف قوات صهيونية متوغلة بقذائف وعبوات مضادة للتحصينات والأفراد، إلى جانب الأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص”.