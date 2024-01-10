تقرير "الغارديان".. "رشاوى للخروج من غزة عبر رفح"

العالم – الخبر وأعرابه

-يبدو ان معاناة الفلسطينيين في غزة جراء القتل اليومي وهدم البيوت والتهجير والجوع والمرض لم تكن كافية حتى اضيف الى تلك المعاناة، ما ذكرته صحيفة الغاردين، عن اضطرار بعض الفلسطينيين لبيع كل ما يملكون والاستدانة، وهم في هذه الظروف الصعبة والمأساوية، للخروج من غزة الى مصر.

-ان الخبر في حال صحته، يُدمي القلب ويجرح مشاعر كل انسان عربي ومسلم وحر في العالم، حتى لو كان الذين يحاولون الخروج من غزة يحملون جنسيات دولة اخرى، او يملكون المال للخروج، فالخروج من غزة والدخول اليها يجب ان تكفله مصر كحق للفلسطينيين، تفرضه وشائج الدم والدين والتاريخ المشترك، وقبل كل هذا وذاك، الوضع المأساوي الذي تعيشه غزة، والتي لابد ان تدفع كل العرب والمسلمين لتقديم كل اسباب العون والمساعدة لها، للتقليل من ضغط الظروف الصعبة التي تمر بها.

-في حال صحة هذا التقرير الذي نشرته الغاردين، المطلوب من السلطات المصرية، ان تتعامل بحزم وشدة مع السماسرة، الذين يتلاعبون بسمعتها بهذه الطريقة الرخيصة والمقززة، لاسيما، ان الصحيفة البريطانية، ذكرت إن جميع من أجرت معهم المقابلات أكدوا تواصلهم مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدا، وأحيانا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة، لذلك لا بد من وضع حد لهذا الظلم الذي لا يقل عن الظلم الاسرائيلي المتعمد الذي يتعرضون له، لاجبارهم على النزوح من غزة.

-رغم كل الذي قيل في التقرير، الا ان تقرير الصحيفة البريطانية يعترف وبشكل واضح وصريح "ان عددا قليلا جدا من الفلسطينيين تمكن من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي"، الامر الذي يؤكد ان اهالي غزة ورغم كل ما يتعرضون له من ابادة جماعية وقتل وحشي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مازالوا يفضلون البقاء في ارضهم والموت فيها، عن الرحيل عنها، كما يتمنى العدو الاسرائيلي.

الفيديو المرفق يحتوي على تقرير الصحيفة .

معبر رفح