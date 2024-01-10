الإحتلال يرتكب مجزرة بقصف منزل مأهول بدير البلح وسط القطاع

العالم – خاص بالعالم

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عشرات الفلسطينيين سقطوا بين شهيد وجريح جراء قصف الاحتلال منزلا مأهولا ملاصقا لمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، رغم أن المنطقة المستهدفة صنفها جيش الاحتلال بأنها 'آمنة'.



واعتبر المكتب في بيان أن القصف يأتي 'استمرارا لحالة التضليل والكذب التي يمارسها جيش الاحتلال، بعد أن قال عن المنطقة المستهدفة إنها آمنة عبر بياناته الكاذبة'، مشيرا إلى أن الضحايا كانوا من بين النازحين.

واستشهد ايضا عدد من المواطنين من جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما أصيب فلسطينيون بجروح بعد إطلاق مسيرات إسرائيلية النار على مواطنين في سوق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



و قالت وسائل إعلام فلسطينية إن المناطق الشرقية لمدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، تتعرض لقصف مدفعي متواصل.

فيما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي لمجموعة من المدنيين في منطقة بطن السمين جنوبي المدنية.

هذا واستشهد عدد اخر من الفلسطينيين في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف مزارعين بمنطقة المطار شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.فيما أفادت مصادر اعلامية باستشهاد عدد من الفلسطينيين إثر استهداف شقتين سكنيتين داخل بناية في حي تل السلطان غربي محافظة رفح.

كما استشهد عدد من الفلسطينيين واصيب اخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في جباليا.



فيما أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد عدد من المواطنين جراء قصف الاحتلال على مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.



هذا وتواصل مدفعية الاحتلال قصف منطقة الزوايدة ومخيمي البريج والمغازي وسط القطاع ومحيط مطار غزة المدمرشرق رفح.

من جانبها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'اليونيسف' من انتشار كبير للأوبئة والأمراض المعدية بين الأطفال في قطاع غزة، داعية إلى وقف الحرب الإسرائيلية وإيصال المساعدات من دون شروط.وقالت الممثلة الخاصة للمنظمة في دولة فلسطين إن أماكن النزوح في رفح تفتقر للغذاء.

واكدت أن المساعدات التي تصل إلى القطاع غير كافية، داعية إلى وصول المزيد من هذه المساعدات، وبطريقة أسرع وبشكل متنوع.

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