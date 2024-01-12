سفير اليمن لدى إيران: العدوان الأميركي البريطاني على اليمن لم يكن مفاجئا 

العالم – خاص بالعالم

ولفت الديلمي إلى أن الموقف الديني والاخلاقي اليمن يعبر عن ارادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف العدوان ورفع الحصار عن غزة وأن قرار مجلس الأمن لا يبرر ما قامت به أميركا وبريطانيا من عدوان على اليمن.

وأضاف الديلمي: اثبتنا للعالم ان قدرتنا على تنفيذ ما نعد به والميدان فتوح امامنا ونحن اصحاب نفس الطويل ولن يتمكن الأميركي من اعاقة الهدف اعلنه.

وقال الديلمي :الدول المشاطئة لم تعلن اي موقف عدائي ضد اليمن والبعض اعرب قلقه ونحن نشجع هذه المواقف ونحن لم نختر المواجهة وامريكا وبريطانيا هما من بدأوا ويجب ان يوجه الضغط واللوم إلى اميركا وبريطانيا.

ونوه الديلمي إلى أنه لا يحسب حساب للامارات والبحرين لبياناتهم وهم دول ليست مشاطئة وقد وجهنا دعوة لكل الدول المشاطئة لانشاء تحالف لحفظ امن الملاحة واخراج القوات الأجنبية ونحن معينيون بحماية مياهنا الاقليمية والمعني بانهاء التصعيد هي أميركا.

وأوضح الديلمي انه ولى الزمان التي ينفذ فيه الأميركي ما يشاء دون عقاب منوها أن المعركة واحدة و الساحة متشابكة وان الحالة لشعبية عرت عنها المظاهرات والبيانات والقوى السياسية والحزبية والقبيلية في اليمن.

يتبع..