الاجتماع البرلماني الطارئ للجنة فلسطين يدعو للوقف العاجل للإبادة الاجماعية بغزة

العالم – خاص بالعالم

وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الايراني:"اسرائيل" هي الطفل الفاسد لمنظومة الغرب في المنطقة .. مايحصل في غزة يؤكد ان ادعياء حقوق الانسان في الغرب، لايريدون هذه الحقوق الا لأنفسهم ، لابد من التحرك بشكل جماعي ومنسجم لوضع حد الى مايحصل في غزة في ظل عدم فاعلية مجلس الامن الدولي .. الشعب الفلسطيني سيواصل الدفاع عن نفسه وهذا حقه الطبيعي ولايحتاج الاذن من احد.



المشاركون اعتبروا أنه من المهم الحفاظ على منطقة آسيوية قوية وخالية من الصراعات ورأوا ان العدوان الصهيوني على قطاع غزة، سبب في إضعاف دول المنطقة الاسلامية، مما يجعلها عرضة لانتشار الإرهاب والتطرف داعين إلى 'الوقف العاجل وغير المشروط' للابادة الجماعية الاسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في غزة.



المتحدثون في المؤتمر شددوا على اهمية التنسيق بين القوى السياسية لمواجهة التحديات الكبرى التي تواجهها القارة الاسيوية واكدوا الالتزام بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

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