مراسل العالم: 200 هجوم للمقاومة العراقية ضد الأهداف الأمريكية والصهيونية

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أنه اذا أردنا ان نقوم بقراءه للـ100 يوم الماضية ودور المقاومة الاسلامية في العراق في الدفاع عن والتضامن مع اهالي غزة بدأت المقاومة الاسلامية في العراق هجماتها ضد القوات الامريكية والاسرائيلية.

وتابع مراسلنا: بعد مضي عشرة ايام من العدوان الاسرائيلي على غزة اي في السابع عشر من اكتوبر واذا اردنا ان نتناول البيانات الصادرة رسميا من البنتاغون الامريكي فإن آخر بيان صدر قبل ثلاثة ايام يؤكد فيها البنتاجون بان عدد الهجمات التي تعرضت اليها القواعد الامريكية فيها خلال الفترة الماضيه منذ السابع عشر من اكتوبر وحتى قبل ثلاثه ايام قد بلغ 130 هجوما على القواعد الامريكية فقط، واذا اضفنا الايام الثلاثة الماضية على الاقل كان هنالك اكثر من 140 هجوم استهدف قواعد الامريكية فقط في العراق وسوريا، كما نضيف ما استهدفته المقاومة الاسلامية في العراق في فلسطين المحتلة والجولان وبالتالي سيكون العدد اكبر بكثير مما اعلنه البنتاغون الامريكي وقد يقترب من 200 هجوم قامت بها المقاومة الاسلامية في العراق ضد الاهداف الامريكية والصهيونية في غزة وفي فلسطين المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.

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