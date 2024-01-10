إعلام الإحتلال يكشف حجم الضرر الذي تكبده من صواريخ المقاومة اللبنانية

العالم – خاص بالعالم

صحيفة 'هآرتس' الإسرائيلية تحدثت عن ارتفاع معدل الصواريخ المضادة للدروع التي تُطلق من لبنان مشيرةً إلى أنّ استخدام هذه الأسلحة الدقيقة لم يسبق له مثيل في الكيان وربما حتى في العالم بأسره.

مشيرة الى أن قائمة المستوطنات التي أصابت فيها الصواريخ المضادة للدروع البنى التحتية المدنية وألحقت بها أضرارًا هي قائمة طويلة وتمتد على طول الحدود اللبنانية بأكملها وأن عشرات المنازل والمباني والمزارع والمحلات والسيارات تدمرت أو تضررت جراء هذا القصف وأن الكثير من المستوطنات التي لم تُخلَ دخلت في مرمى النيران.



صحيفة 'يديعوت أحرونوت' العبرية حذرت من أن رد حزب الله ليس شيئاً يمكن الاستهانة به مشيرة الى أن الطائرة بدون طيار والتي تمكنت من التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وتجنبت الدفاعات الجوية وضربت مقر القيادة الشمالية كان من الممكن أن تصيب قائد القيادة 'أوري جوردين'.

معتبرة أن حـزب الله نجح في إلحاق ضرر كبير في المستوطنات بواسطة الصواريخ المضادة للدروع وأنه يمكن التعلم من خلال تنوع الوسائل التي يمتلكها حـزب الله لإيذاء الجبهة الداخلية للكيان وليس فقط ما سمته مستوطنات خط الالتحام.



صحيفة 'إسرائيل اليوم' العبرية بدورها قالت إن الكيان في مأزق لافتة الى أنه وعد مستوطني الشمال بأنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بعد إزالة تهديد قوات الرضوان على طول الحدود ومؤكدة أنه أمر غير مرئي في الأفق حالياً.

وفيما شجب إعلام الاحتلال عدم منع الرقابة العسكرية نشر تفاصيل استهداف حزب الله لمقر القيادة الشمالية في الجيش'الإسرائيلي' لما تلحقه من ضرر بالروح المعنوية للكيان صرح ضابط الإحتياط في جيش الاحتلال الجنرال 'غيرشون هكوهين أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله كان ولا يزال أستاذاً في إدارة الصراع والقتال.

وقال إعلام الاحتلال إن الأمر في جبهة لبنان يختلف عن جبهة الجنوب مع غزة كاشفا عن أنه في الشمال لا تدوي صفارات الإنذار إلا بعد سقوط الصواريخ والقذائف وأن الجنود الصهاينة يركضون للاحتماء داخل الدبابات ولا يخرجون منها إلا بعد سماع دوي انفجارات والتأكد بأن الحدث انتهى.

وفيما واصل الاحتلال شن غاراته وقصفه المدفعي على أطراف وأحراج قرى لبنانية جنوبية كشف اعلام الاحتلال عن إطلاق حزب الله صاروخًا ثقيلاً سقط داخل مستوطنة لم تسمح الرقابة بنشر اسمها مشيرا الى أنه أحدث أضراراً جسيمة بالمنازل ضمن دائرة قطرها مائة متر.

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