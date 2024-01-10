شاهد البيان الختامي للإجتماع البرلماني الطارئ حول فلسطين المحتلة

العالم – خاص بالعالم

افتتح الاجتماع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وأكد خلال كلمته على حق المقاومة الفلسطينية في الدفاع عن أراضيها، وأيضا طالب بموقف موحد وصارم من قبل المشاركين لوقف الحرب على غزة في ظل تقاعس مجلس الامن والمجتمع الدولي.

وقال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني: تؤكد الجمهورية الاسلامية أن على كافة الاطراف الداعمة للاحتلال الاسرائيلي الضغط على الاحتلال لايقاف الجرائم الحربية والابادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني هذا هو الحل الوحيد للحد من اتساع الازمة في المنطقه وخارجها، أطلب من الحاضرين وأعضاء الجمعية إدانة الجرائم الاسرائيلية في غزة وإتخاذ موقف موحد لاتخاذ خطوات فعالة للضغط على الجيش الاسرائيلي وايقاف الحرب على غزة".



وتلت كلمة قاليباف كلمة لنائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي الفيصل حيث طلب في مستهل كلمته من الحضور الوقوف دقيقة صمتا على أرواح الشهداء في غزة وأكد الفيصل أن المشهد انقلب على أمريكا الداعم الاساس للاحتلال.

وقال علي الفيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني:"وانكشف ادعياء الديمقراطية والعدالة وحقوق الانسان امام شعوب العالم، ما يؤكد من جديد بانها ديمقراطية اغراق الشعوب بالحروب وبالدمار وبالحصار في غزه وفي فلسطين وفي المنطقة وفي عموم العالم".



كما استنكر رئيس مجلس النواب العراقي ورئيس اللجنة السياسية في الجمعية البرلمانية الآسيوية محسن المندلاوي الحادث الإرهابي الذي حصل في مدينة كرمان الإيرانية وطالب المشاركين بتبني دعوة مشتركة للأمم المتحدة بالتدخل الفوري لايقاف الحرب والعدوان والتهجير القسري بحق أبناء غزة.



وقال رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ في كلمة خلال الاجتماع أن الفعل الإجرامي الذي يندى له جبين الإنسانية ليس غريباً عن هذا الكيان السرطاني ودعا لمطالبة برلمانات العالم ومجالسه والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية والمجتمع الدولي كافة بإدانة هذه المجازر المرتكبة بحق أهالي في غزة.



والجمعية هي أكبر جمعية بعد الاتحاد البرلماني الدولي تضم 56 برلمان وأربعة لجان السياسية والإقتصادية والمالية والإدارية.

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