الحرب تتسبب بأزمة إقتصادية غير مسبوقة بالكيان الإسرائيلي

العالم – خاص بالعالم

الأزمة الاقتصادية داخل كيان الاحتلال الاسرائيلي ليست عابرة وأنما طويلة الأمد هذا ما وصل الية خبراء أقتصاد أسرائيليون.

حيث ساهمت عملية طوفان الاقصى والتي انطلقت في السابع من أكتوبر والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في القطاع أضافة الى الصراعات الاسرائيلية الداخلية في رفع النفقات الى مستويات قياسية وصولا الى تكاليف تبلغ نحو مئتي مليار شيكل اي ما يعادل 54 مليار دولار امريكي.

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كبير الاقتصادييون في وزارة المالية الاسرائيلية شموئيل أبرامسون ذكر وخلال ندوة في الجامعة العبرية أن ميزانية الجيش كنسبة من الناتج المحلي سترتفع من 4.6 الى حوالي 6 في المائة في سيناريو متفائل نسبيا سنعود عقدا من الزمان الى الوراء.

يقول شموئيل: ناهيك عن فقدان ثقة المستثمرين وتوقف الكثير من المصانع والمنشأت، مؤكدا على أنه لا مفر من زيادة الديون والإيرادات بما في ذلك الزيادات الضريبة وخلصا كبير الاقتصاديين أن كيانه أمام أزمة أقتصادية كارثية وعميقة.



ورغم محاولات السلطات الاسرائيلية اتخاذ أجراءات لوقف هذا التدهور الاقتصادي الحاصل الا أن كل المؤشرات تدل بأن أقتصاد الكيان يواصل السقوط نحو الهاوية.

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